Loto de Pâques

Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Loto du lundi de Pâques places de concert à l’Espace Etincelle de Bergerac, 150€ de bon d’achat, diverses corbeilles, petit électroménager, viandes, et nombreux autres lots. 12 parties dont 2 cartons secs.

Buvette, pâtisseries, tombola. .

Salle Jacques Brel Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27

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English : Loto de Pâques

L’événement Loto de Pâques Lalinde a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides