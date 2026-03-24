Loto de Pâques Lalinde
Loto de Pâques Lalinde lundi 6 avril 2026.
Loto de Pâques
Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Loto du lundi de Pâques places de concert à l’Espace Etincelle de Bergerac, 150€ de bon d’achat, diverses corbeilles, petit électroménager, viandes, et nombreux autres lots. 12 parties dont 2 cartons secs.
Buvette, pâtisseries, tombola. .
Salle Jacques Brel Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27
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English : Loto de Pâques
L’événement Loto de Pâques Lalinde a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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