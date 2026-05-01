Loto de pétanque Chirat-l’Église
Loto de pétanque Chirat-l’Église samedi 30 mai 2026.
Chirat-l’Église
Loto de pétanque
Salle des fêtes Chirat-l’Église Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concours de pétanque Doublettes formées Inscription 10€ par équipe Nombreux lots Buvette et snack. Organisé par l’association des parents d’élèves des écoles de Louroux-de-Bouble et Echassières.
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Salle des fêtes Chirat-l’Église 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 37 08 17
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English :
Petanque competition Doublettes formed Registration 10? per team Numerous prizes Refreshment bar and snack bar. Organized by the parents’ association of Louroux-de-Bouble and Echassières schools.
L’événement Loto de pétanque Chirat-l’Église a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Val de Sioule