Chirat-l’Église

Loto de pétanque

Salle des fêtes Chirat-l’Église Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concours de pétanque Doublettes formées Inscription 10€ par équipe Nombreux lots Buvette et snack. Organisé par l’association des parents d’élèves des écoles de Louroux-de-Bouble et Echassières.

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Salle des fêtes Chirat-l’Église 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 37 08 17

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English :

Petanque competition Doublettes formed Registration 10? per team Numerous prizes Refreshment bar and snack bar. Organized by the parents’ association of Louroux-de-Bouble and Echassières schools.

L’événement Loto de pétanque Chirat-l’Église a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Val de Sioule