Loto de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine

Loto de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine dimanche 14 septembre 2025.

Loto de Pont-sur-Seine

Salle des fêtes Pont-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 12:30:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Le dimanche 14 septembre 2025

Loto organisé par l’association Les petits et les grands pontois à la salle des fêtes

Ouverture des portes à 12h30, début des jeux 14h

nombreux lots à gagner !

Le carton 3euros

Les 3 8euros

Les 7: 16euros

Les 12: 26euros

Les 15: 31euros

Super Partie 10euros .

Salle des fêtes Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 96 83

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise