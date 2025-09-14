Loto de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine
Loto de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine dimanche 14 septembre 2025.
Loto de Pont-sur-Seine
Salle des fêtes Pont-sur-Seine Aube
Début : 2025-09-14 12:30:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Le dimanche 14 septembre 2025
Loto organisé par l’association Les petits et les grands pontois à la salle des fêtes
Ouverture des portes à 12h30, début des jeux 14h
nombreux lots à gagner !
Le carton 3euros
Les 3 8euros
Les 7: 16euros
Les 12: 26euros
Les 15: 31euros
Super Partie 10euros .
Salle des fêtes Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 96 83
