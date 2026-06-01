Loto de Prechacq-Josbaig Salle communale Préchacq-Josbaig

Préchacq-Josbaig

Loto de Prechacq-Josbaig

Salle communale Rue du Grand Chêne Préchacq-Josbaig Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

A l’occasion de la fête du village des 26, 27 et 28 juin, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Préchacq Josbaig (ASPPJ), en partenariat avec le comité des fêtes, organise un GRAND LOTO avec une partie adulte et une partie enfant.

Ouverture des portes à 20h, début des parties à 20h30. Dix parties vous permettront de gagner de nombreux lots mis en jeu paniers garnis, bons d’achats, électroménager, numérique, … et deux GROS LOTS en bons d’achat de 300 € ; pour une valeur totale de plus de 6000 €. Buvette et gâteaux sur place. .

Salle communale Rue du Grand Chêne Préchacq-Josbaig 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

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English : Loto de Prechacq-Josbaig

L’événement Loto de Prechacq-Josbaig Préchacq-Josbaig a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn