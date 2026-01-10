Loto de printemps Barbezieux-Saint-Hilaire
Loto de printemps Barbezieux-Saint-Hilaire dimanche 15 février 2026.
Loto de printemps
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2026-02-15 13:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Venez nombreux au loto organisé par l’association des fêtes de Plaisance, de nombreux lots sont à gagner.
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 73 20 39
English : Loto de printemps
Come one, come all to the lottery organised by the association des fêtes de Plaisance, with lots of prizes to be won.
