Loto de printemps Barbezieux-Saint-Hilaire

Loto de printemps

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2026-02-15 13:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Venez nombreux au loto organisé par l’association des fêtes de Plaisance, de nombreux lots sont à gagner.

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 73 20 39

English : Loto de printemps

Come one, come all to the lottery organised by the association des fêtes de Plaisance, with lots of prizes to be won.

