Loto de printemps

Foyer rural (bourg de Beaumont du lac) Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

+de 1500€ de lots Robot de cuisine, Aspirateur, visseuse sans fil, Coupe bordure, jeux Playmobil, chocolats, corde de bois, bons d’achat …

Prix des cartons 1 carton 4€ 4 cartons 12€ 10 cartons 20€. .

Foyer rural (bourg de Beaumont du lac) Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 56 89 aslbeaumontdulac87@gmail.com

English : Loto de printemps

German :

Italiano :

Espanol : Loto de printemps

L’événement Loto de printemps Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Lac de Vassivière