Loto de printemps Beaumont-du-Lac
Loto de printemps Beaumont-du-Lac vendredi 27 mars 2026.
Loto de printemps
Foyer rural (bourg de Beaumont du lac) Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
+de 1500€ de lots Robot de cuisine, Aspirateur, visseuse sans fil, Coupe bordure, jeux Playmobil, chocolats, corde de bois, bons d’achat …
Prix des cartons 1 carton 4€ 4 cartons 12€ 10 cartons 20€. .
Foyer rural (bourg de Beaumont du lac) Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 56 89 aslbeaumontdulac87@gmail.com
