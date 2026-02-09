Loto de printemps Salle des fêtes Burgnac
Loto de printemps Salle des fêtes Burgnac dimanche 29 mars 2026.
Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne
Loto de Printemps animé par Cécile.
Réservation obligatoire.
Ambiance garantie. Tombola. Buvette- crêpes- sandwichs. .
Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23 betty.barataud@orange.fr
