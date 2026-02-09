Loto de printemps Salle des fêtes Burgnac

Loto de printemps Salle des fêtes Burgnac dimanche 29 mars 2026.

Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

2026-03-29

Loto de Printemps animé par Cécile.
Réservation obligatoire.
Ambiance garantie. Tombola. Buvette- crêpes- sandwichs.   .

Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23  betty.barataud@orange.fr

