Loto de printemps Salle des fêtes Burgnac

Loto de printemps

Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Loto de Printemps animé par Cécile.

Réservation obligatoire.

Ambiance garantie. Tombola. Buvette- crêpes- sandwichs. .

Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23 betty.barataud@orange.fr

English : Loto de printemps

