Loto de Printemps Salle des Fêtes Cirey-sur-Vezouze

Loto de Printemps

Salle des Fêtes Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Avis aux amateurs de jeu ! Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le samedi 21 mars 2026 à la salle des fêtes de Cirey-sur-Vezouze à 20H pour le Loto de printemps . Ouverture des portes à partir de 18h30 avec buvette et buffet sur place. Tarifs: 3€ le carton, 10€ les 4, 15€ les 7 et 20€ les 10.

Réservation au 06 16 77 86 37 ou au 03 83 42 62 13Tout public

.

Salle des Fêtes Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 16 77 86 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attention gamblers! The Comité des Fêtes invites you to the Loto de printemps on Saturday March 21, 2026 at 8pm in the Cirey-sur-Vezouze village hall. Doors open at 6.30pm, with refreshments and buffet on site. Prices: 3? per box, 10? for 4, 15? for 7 and 20? for 10.

Reservations on 06 16 77 86 37 or 03 83 42 62 13

L’événement Loto de Printemps Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-02-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS