Loto de printemps Montereau
Loto de printemps Montereau dimanche 12 avril 2026.
Montereau
Loto de printemps
Route de Gien Montereau Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 12:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Loto de printemps
Loto de printemps à la salle des fêtes, sandwich & buvette sur place, organisé par le comité des fêtes. Avec de nombreux lots à gagner. Réservation possible. .
Route de Gien Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire cdf.montereau45@laposte.net
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English :
Spring bingo
L’événement Loto de printemps Montereau a été mis à jour le 2026-04-07 par OT GATINAIS SUD