Montereau

Loto de printemps

Route de Gien Montereau Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 12:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Loto de printemps

Loto de printemps à la salle des fêtes, sandwich & buvette sur place, organisé par le comité des fêtes. Avec de nombreux lots à gagner. Réservation possible. .

Route de Gien Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire cdf.montereau45@laposte.net

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English :

Spring bingo

L’événement Loto de printemps Montereau a été mis à jour le 2026-04-07 par OT GATINAIS SUD