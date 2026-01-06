Loto de printemps RANDONNAI Tourouvre au Perche
Loto de printemps RANDONNAI Tourouvre au Perche samedi 7 mars 2026.
Loto de printemps
RANDONNAI 151 Rue Pierre Tremblay Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’association Les amis de l’école de Randonnai vous convie à son loto de printemps.
4€ le carton, 10€ les 3 cartons, 15€ les 6 cartons, 20€ les 10 cartons.
Loto + 2€ la feuille et 5€ les 3.
A gagner salon de jardin, parasol lumineux, hamac, tondeuse thermique.
Parties enfants gratuite.
Buvette et restauration sur place. .
RANDONNAI 151 Rue Pierre Tremblay Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 23 13 66 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto de printemps
L’événement Loto de printemps Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche