Loto de printemps RANDONNAI Tourouvre au Perche

RANDONNAI 151 Rue Pierre Tremblay Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L’association Les amis de l’école de Randonnai vous convie à son loto de printemps.

4€ le carton, 10€ les 3 cartons, 15€ les 6 cartons, 20€ les 10 cartons.

Loto + 2€ la feuille et 5€ les 3.

A gagner salon de jardin, parasol lumineux, hamac, tondeuse thermique.

Parties enfants gratuite.

Buvette et restauration sur place. .

RANDONNAI 151 Rue Pierre Tremblay Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 23 13 66 04

