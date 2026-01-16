Loto de Provence Sport Taekwondo Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto de Provence Sport Taekwondo

Samedi 21 février 2026 de 17h30 à 22h30. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-21 17:30:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

2026-02-21

Les lotos sont de retour ! L’association de Provence Sport Taekwondo organise son loto à l’Espace Charles Trenet.

Ouverture des portes à 17h30.

De nombreux lots sont à gagner. .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63

The lotos are back! The Provence Sport Taekwondo association organizes its lotto at the Espace Charles Trenet.

