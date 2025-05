Loto de quartier – Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Nantes, 18 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 14:00 – 18:00

Gratuit : non « 1 carte 2,50€ » »2 cartes 4,50€ » »3 cartes ou Plaque 5,00€ » »4 cartes 5,50€ » »5 cartes 6,00€ » »6 cartes ou Plaque 8,00€ » »7 cartes 9,00€ » »8 cartes 10,00€ » »9 cartes 11,00€ » »10 cartes 12,00€ » »11 cartes 13,00€ » »12 cartes 14,00€ » Tout public

Loto, nombreux lots à gagner

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300