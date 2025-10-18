Loto de « Radio des Ballons » Médiathèque du Thillot Le Thillot

« Radio des Ballons » organise un loto à la médiathèque du Thillot. A gagner un bon d’achat de 400€, des nuits en hébergements insolites et de nombreux autres lots. Petite restauration et buvette sur place, réservations par téléphone.5€ le carton / 18€ les 4 cartons / 25 € les 6 cartons.Tout public

English :

« Radio des Ballons » organizes a lottery at the Le Thillot media library. To be won: a 400? voucher, nights in unusual accommodation and many other prizes. Snacks and refreshments on site, reservations by phone.5? per box / 18? per 4 boxes / 25? per 6 boxes.

German :

« Radio des Ballons » organisiert ein Lotto in der Mediathek von Le Thillot. Zu gewinnen gibt es einen Einkaufsgutschein im Wert von 400 Euro, Übernachtungen in ungewöhnlichen Unterkünften und viele weitere Preise. Kleine Snacks und Getränke vor Ort, Reservierungen per Telefon.5? pro Karton / 18? für 4 Kartons / 25? für 6 Kartons.

Italiano :

la « Radio des Ballons » organizza una lotteria presso la mediateca di Le Thillot. In palio: un buono da 400 euro, notti in alloggi insoliti e molti altri premi. Spuntini e rinfreschi sul posto, prenotazioni telefoniche.5? per scatola / 18? per 4 scatole / 25? per 6 scatole.

Espanol :

« Radio des Ballons » organiza un sorteo en la mediateca de Le Thillot. Premios en juego: un vale de 400 euros, noches en alojamientos insólitos y muchos otros premios. Aperitivos y refrescos in situ, reservas por teléfono.5? por caja / 18? por 4 cajas / 25? por 6 cajas.

