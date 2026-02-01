LOTO DE SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin

LOTO DE SAINT-SATURNIN

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Saturnin à partir de 14h pour un loto avec de nombreux lotos à gagner ! Bons d’achats, repas, paniers garnis,… venez tenter votre chance !

Organisé par Le Rocher des Trois dents.

Pour les dons de lots, merci de privilégier des denrées alimentaires. Les dépôts de lots se font en mairie avant le 14 février 2026.

Salle des fêtes Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie lerocherdestroisdents@orange.fr

English :

Meet us at the Saint-Saturnin village hall from 2pm for a lotto with lots of prizes to be won! Shopping vouchers, meals, gift baskets… come and try your luck!

Organized by Le Rocher des Trois dents.

For donations of prizes, please give preference to foodstuffs. Lot deposits must be made at the Town Hall before February 14, 2026.

