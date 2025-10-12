Loto de Soleil et Amitié Maison de Pays Nyons

Loto de Soleil et Amitié Maison de Pays Nyons dimanche 12 octobre 2025.

Loto de Soleil et Amitié

Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons Drôme

Début : 2025-10-12 13:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Loto du club Soleil et Amitié à la Maison de Pays.

Ouverture des portes à 13h.



De nombreux lots à gagner.

Buvette et pâtisseries sur place.

Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

Loto of the Soleil et Amitié club at the Maison de Pays.

Doors open at 1pm.



Many prizes to be won.

Refreshments and pastries available.

German :

Lotto des Clubs Soleil et Amitié (Sonne und Freundschaft) im Maison de Pays.

Türöffnung um 13 Uhr.



Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Getränke und Gebäck vor Ort.

Italiano :

Loto del club Soleil et Amitié alla Maison de Pays.

Apertura porte alle 13.00.



Numerosi premi in palio.

Rinfreschi e pasticcini a disposizione.

Espanol :

Loto del club Soleil et Amitié en la Maison de Pays.

Apertura de puertas a las 13.00 h.



Numerosos premios.

Refrescos y pasteles disponibles.

