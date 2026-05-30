Loto de soutien au Festival Musica Vir’Live, Salle des fêtes Virelade, Virelade

Loto de soutien au Festival Musica Vir’Live Samedi 30 mai, 21h00 Salle des fêtes Virelade Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Les associations de Virelade s’associent pour vous proposer un loto exceptionnel le Samedi 30 Mai, à 21 h, à la salle des fêtes de Virelade !

Pour rappel, le Festival Musica Vir’Live est un événement qui a lieu tous les 2 ans sur la commune de Virelade. Il s’agit d’un festival musical familiale proposant concerts et animations.

Ce festival est financé par la Mairie de Virelade, soutenu par le Département de la Gironde et par la Communauté des Communes Convergence Garonne dans le cadre des scènes d’été.

Il est organisé par les associations de Virelade. En effet, cet événement permet de créer un moment convivial pour les habitants du territoire mais pas que… il permet en effet à la commune de mettre en avant les associations et de les soutenir par le reversement total des bénéfices de la buvette et de la restauration.

Le Festival Musica Vir’Live est gratuit et aura lieu les 11 & 12 Septembre prochain, au Complexe Sportif Paul Faubet.

Afin de réaliser un projet de plus grande envergure, les associations de Virelade vous proposent un loto exceptionnel le samedi 30 Mai à la salle des fêtes de Virelade.

Réservez dès maintenant votre soirée du 30 Mai, à 21 h, à la salle des fêtes de Virelade pour gagner de nombreux lots : TV Grand écran, Bons d’achats, Lots surprise, Guitare débutant, Bingo 150 €, Lots de viandes, Filets garnis, vins…

Tarifs :

1,50 € le carton

8 € les 6 cartons

14 € les 12 cartons

20 € les 20 cartons

Sur place : Restauration, pâtisseries, crêpes et Buvette

Ouverture des portes : 19 h

Besoin d’informations ? Contactez Benoit du TLV au 06.13.22.20.52 Pas de réservation possible hors PMR

Salle des fêtes Virelade place de la halle 33720 virelade Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les associations de Virelade s’associent pour vous proposer un loto exceptionnel le Samedi 30 Mai, à 21 h, à la salle des fêtes de Virelade ! De nombreux lots à gagner. Restauration sur place. loto

Associations de Virelade