LOTO DE SPORT AU CANTON Saint-Gervais-sur-Mare
LOTO DE SPORT AU CANTON Saint-Gervais-sur-Mare dimanche 15 février 2026.
LOTO DE SPORT AU CANTON
Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Loto de Sports au Canton
Salle Moutou à St Gervais sur Mare (à côté de la Poste) Dimanche 15 Février à 15h30
Tarifs 1€ le carton le bingo
Rejoignez-nous pour une soirée gourmande et festive à l’occasion de la Chandeleur
Loto de Sports au Canton
Salle Moutou à St Gervais sur Mare (à côté de la Poste) Dimanche 15 Février à 15h30
Tarifs 1€ le carton le bingo
Rejoignez-nous pour une soirée gourmande et festive à l’occasion de la Chandeleur .
Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto de Sports au Canton
Salle Moutou in St Gervais sur Mare (next to the Post Office) Sunday February 15 at 3.30pm
Prices: 1? per box bingo
Join us for a festive, gourmet evening to celebrate Candlemas
L’événement LOTO DE SPORT AU CANTON Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-02-10 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB