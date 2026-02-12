LOTO DE SPORT AU CANTON

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Loto de Sports au Canton

Salle Moutou à St Gervais sur Mare (à côté de la Poste) Dimanche 15 Février à 15h30

Tarifs 1€ le carton le bingo

Rejoignez-nous pour une soirée gourmande et festive à l’occasion de la Chandeleur

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65

English :

Loto de Sports au Canton

Salle Moutou in St Gervais sur Mare (next to the Post Office) Sunday February 15 at 3.30pm

Prices: 1? per box bingo

Join us for a festive, gourmet evening to celebrate Candlemas

