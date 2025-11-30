LOTO de Vesoul Salle parisot Vesoul
LOTO de Vesoul Salle parisot Vesoul dimanche 30 novembre 2025.
LOTO de Vesoul
Salle parisot Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 12:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Ouverture des portes à 12 h 00
Organisé par l’Espace du Durgeon Animé par Arnaud
18 parties 4 quines par partie 3 spéciales
+ de 3800 € en CARTES CADEAU CARREFOUR
• Droit d’entrée par personne:
20 € la planche de 6 cartons
• Cartons supplémentaires:
5 € la planche de 6 cartons
10 € = cartons illimités
• Enfant ( de 12 ans ) 2 € le carton
Pour toute réservation 2 cartons offerts .
Salle parisot Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 61 38
English : LOTO de Vesoul
German : LOTO de Vesoul
Italiano :
Espanol :
L’événement LOTO de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2025-10-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL