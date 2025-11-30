LOTO de Vesoul Salle parisot Vesoul

LOTO de Vesoul

Salle parisot Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 12:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Ouverture des portes à 12 h 00

Organisé par l’Espace du Durgeon Animé par Arnaud

18 parties 4 quines par partie 3 spéciales

+ de 3800 € en CARTES CADEAU CARREFOUR

• Droit d’entrée par personne:

20 € la planche de 6 cartons

• Cartons supplémentaires:

5 € la planche de 6 cartons

10 € = cartons illimités

• Enfant ( de 12 ans ) 2 € le carton

Pour toute réservation 2 cartons offerts .

Salle parisot Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 61 38

English : LOTO de Vesoul

German : LOTO de Vesoul

Italiano :

Espanol :

L’événement LOTO de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2025-10-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL