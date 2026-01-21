LOTO de Vesoul Casernes des pompiers Vesoul Vesoul
dimanche 8 mars 2026.
LOTO de Vesoul
Casernes des pompiers Vesoul 90 Boulevard des Alliés Vesoul Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Les pompiers de Vesoul organisent leur super loto, plus de 9000€ de lots à gagner !
16 parties.
Restauration et buvette sur place ! .
Casernes des pompiers Vesoul 90 Boulevard des Alliés Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 31 37 04
L’événement LOTO de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-01-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL