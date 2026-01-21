LOTO de Vesoul Casernes des pompiers Vesoul Vesoul

LOTO de Vesoul

Casernes des pompiers Vesoul 90 Boulevard des Alliés Vesoul Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 12:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Les pompiers de Vesoul organisent leur super loto, plus de 9000€ de lots à gagner !

16 parties.

Restauration et buvette sur place ! .

English : LOTO de Vesoul

