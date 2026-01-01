Loto de Viala Lacoste Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Loto de Viala Lacoste Espace Charles Trenet Salon-de-Provence dimanche 25 janvier 2026.
Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 13h30.
Ouverture des portes à 13h30. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Quine ! Viala Lacoste organise son loto avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous à l’Espace Charles Trenet à 13h30.
English :
Quine ! Viala Lacoste is organizing a bingo with lots of prizes to be won. Meet at Espace Charles Trenet at 1:30pm.
