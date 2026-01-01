Loto de Viala Lacoste Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto de Viala Lacoste

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 13h30.

Ouverture des portes à 13h30. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-25 13:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Quine ! Viala Lacoste organise son loto avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous à l’Espace Charles Trenet à 13h30.

Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Quine ! Viala Lacoste is organizing a bingo with lots of prizes to be won. Meet at Espace Charles Trenet at 1:30pm.

L’événement Loto de Viala Lacoste Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Salon de Provence