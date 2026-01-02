Loto de Villages Sessions Salle des fêtes Villebois-Lavalette

Loto de Villages Sessions

Salle des fêtes Grand Rue Villebois-Lavalette Charente

Début : 2026-02-08 12:30:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Loto organisé par Villages Sessions. animé par Thierry.

Salle des fêtes Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74 villages.sessions@gmail.com

Loto organized by Villages Sessions. Hosted by Thierry.

L’événement Loto de Villages Sessions Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme du Sud Charente