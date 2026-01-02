Loto de Villages Sessions Salle des fêtes Villebois-Lavalette
Loto de Villages Sessions Salle des fêtes Villebois-Lavalette dimanche 8 février 2026.
Loto de Villages Sessions
Salle des fêtes Grand Rue Villebois-Lavalette Charente
Début : 2026-02-08 12:30:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Loto organisé par Villages Sessions. animé par Thierry.
Salle des fêtes Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74 villages.sessions@gmail.com
English :
Loto organized by Villages Sessions. Hosted by Thierry.
L’événement Loto de Villages Sessions Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme du Sud Charente