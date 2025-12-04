Loto décalé Café l’Imaginaire Lalinde

Loto décalé

Café l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Décalé comme depuis 2 ans, un loto pour gagner et/ou pour rire, pour se retrouver. Un bol de rire, et la généreuse participation des commerçants lindois !

Réservation conseillée. .

Café l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12

English : Loto décalé

L’événement Loto décalé Lalinde a été mis à jour le 2025-12-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides