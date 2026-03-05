Loto déguisé pour les enfants à Cussac

Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

AVIS AUX PARENTS!

À NOTER DANS VOS AGENDAS!!

LOTO DÉGUISÉS POUR LES ENFANTS

➡️Dimanche 8 mars 2026

14h30

Salle Joseph Despaze

Pleins de chouettes cadeaux à gagner pour les enfants bon d’achat Joué Club, entrées à Youpi Parc, entrées Bowling, entrées Laser Game, lots de loisirs créatifs, drone, robot, appareil photo instantané…

3€ le carton

7€ les 3 cartons

12€ les 6 cartons

1€ le ticket de tombola & 5€ les 6 tickets

Buvette, crêpes, bonbons

ATTENTION ! Les enfants de moins de 8 ans doivent être IMPÉRATIVEMENT accompagnés d’un adulte

Ouverture des portes à 13h30 .

Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 00 52 31 comitefetescussac@gmail.com

