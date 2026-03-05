Loto déguisé pour les enfants à Cussac Cussac-Fort-Médoc
AVIS AUX PARENTS!
À NOTER DANS VOS AGENDAS!!
LOTO DÉGUISÉS POUR LES ENFANTS
➡️Dimanche 8 mars 2026
14h30
Salle Joseph Despaze
Pleins de chouettes cadeaux à gagner pour les enfants bon d’achat Joué Club, entrées à Youpi Parc, entrées Bowling, entrées Laser Game, lots de loisirs créatifs, drone, robot, appareil photo instantané…
3€ le carton
7€ les 3 cartons
12€ les 6 cartons
1€ le ticket de tombola & 5€ les 6 tickets
Buvette, crêpes, bonbons
ATTENTION ! Les enfants de moins de 8 ans doivent être IMPÉRATIVEMENT accompagnés d’un adulte
Ouverture des portes à 13h30 .
Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 00 52 31 comitefetescussac@gmail.com
