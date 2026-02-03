Loto d’Empi & Riaume Salle Cocteau Bourg-de-Péage
samedi 7 mars 2026.
Loto d’Empi & Riaume
Salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 2.5 – 2.5 – 3 EUR
2,50 le carton
3 la super partie
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Nombreux lots vélo, trottinette, TV, Airfryer…
4 parties+ 1 super parties
Restauration rapide sur place
Salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52
English :
Lots of prizes: bike, scooter, TV, Airfryer…
4 games + 1 super game
Fast food on site
