Loto des 3V Salle des Fêtes Bettoncourt

Salle des Fêtes 140 rue Capitaine Simon de Chatellus Bettoncourt Vosges

Loto des 3V.

De nombreux lots sont à gagner électroménager, hi-fi, équipements sportifs, cartes cadeaux, bons d’achats. Lots divers des structures et artisans locaux.

Réservation conseillée pour être sûr d’avoir une place.

Prix des cartons.

Au Profit de l’école Terre de légendes de Savigny

Petite restauration sur place.Tout public

Salle des Fêtes 140 rue Capitaine Simon de Chatellus Bettoncourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 33 58 47 90 associationles3vallees@gmail.com

English :

Loto des 3V.

Lots to be won: household appliances, hi-fi, sports equipment, gift cards, shopping vouchers. Various prizes from local businesses and craftsmen.

Reservations recommended to ensure a place.

Box prices.

For the benefit of the Terre de légendes school in Savigny

Snacks on site.

