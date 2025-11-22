LOTO DES A.M.I.S SALLE DES FÊTES Seysses
samedi 22 novembre 2025.
LOTO DES A.M.I.S
SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Venez nombreux participer au loto des assistantes maternelle se Seysses!
Loto au profit de l’association des Assistantes Maternelles Indépendantes de Seysses. .
SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie amiseysses31@gmail.com
English :
Come and take part in the Seysses childminders’ bingo!
German :
Kommen Sie und nehmen Sie am Lotto der Kindergärtnerinnen von Seysses teil!
Italiano :
Venite a partecipare alla lotteria delle baby-sitter di Seysses!
Espanol :
¡Ven y participa en la lotería de las cuidadoras de niños de Seysses!
L’événement LOTO DES A.M.I.S Seysses a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE