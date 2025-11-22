LOTO DES A.M.I.S SALLE DES FÊTES Seysses

samedi 22 novembre 2025.

SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses Haute-Garonne

Début : 2025-11-22 20:30:00
2025-11-22

Venez nombreux participer au loto des assistantes maternelle se Seysses!
Loto au profit de l’association des Assistantes Maternelles Indépendantes de Seysses.   .

SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie   amiseysses31@gmail.com

English :

Come and take part in the Seysses childminders’ bingo!

German :

Kommen Sie und nehmen Sie am Lotto der Kindergärtnerinnen von Seysses teil!

Italiano :

Venite a partecipare alla lotteria delle baby-sitter di Seysses!

Espanol :

¡Ven y participa en la lotería de las cuidadoras de niños de Seysses!

L’événement LOTO DES A.M.I.S Seysses a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE