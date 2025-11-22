LOTO DES A.M.I.S SALLE DES FÊTES Seysses

Venez nombreux participer au loto des assistantes maternelle se Seysses!

Loto au profit de l’association des Assistantes Maternelles Indépendantes de Seysses. .

SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie amiseysses31@gmail.com

Come and take part in the Seysses childminders’ bingo!

Kommen Sie und nehmen Sie am Lotto der Kindergärtnerinnen von Seysses teil!

Venite a partecipare alla lotteria delle baby-sitter di Seysses!

¡Ven y participa en la lotería de las cuidadoras de niños de Seysses!

