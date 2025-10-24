Loto des AIL Stade Georges Martin Fuveau

Loto des AIL

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 14h. Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le club AIL Fuveau Basketball organise son Super Loto Basket le dimanche 19 avril à 14h à l’Espace G. Martin à Fuveau. Venez tenter votre chance, passer un moment convivial et soutenir le club lors de cet événement ouvert à tous.

Le club AIL Fuveau Basketball vous invite à son Super Loto Basket, un moment convivial et festif ouvert à tous.



Rendez-vous le dimanche 19 avril à 14h à l’Espace G. Martin à Fuveau pour tenter votre chance et partager un agréable moment en famille ou entre amis.



De nombreux lots seront à gagner dans une ambiance chaleureuse. Que vous soyez passionné de loto ou simplement à la recherche d’une activité sympathique pour l’après-midi, cet événement est l’occasion idéale de se divertir tout en soutenant le club de basket de Fuveau. .

Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

AIL Fuveau Basketball Club is hosting a Super Basketball Loto on Sunday, April 19 at 2 PM at Espace G. Martin in Fuveau. Try your luck, enjoy a friendly atmosphere, and support the local basketball club during this fun event open to everyone.

L’événement Loto des AIL Fuveau a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Fuveau