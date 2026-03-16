Loto des aînés Courpignac
Loto des aînés Courpignac vendredi 3 avril 2026.
Loto des aînés
Salle des fêtes Courpignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Loto au profit du club des aînés de la commune.
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Salle des fêtes Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04
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English :
Loto in aid of the local seniors’ club.
L’événement Loto des aînés Courpignac a été mis à jour le 2026-03-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge