Loto des aînés Courpignac

Loto des aînés Courpignac vendredi 3 avril 2026.

Loto des aînés

Salle des fêtes Courpignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Loto au profit du club des aînés de la commune.
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Salle des fêtes Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04 

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English :

Loto in aid of the local seniors’ club.

L’événement Loto des aînés Courpignac a été mis à jour le 2026-03-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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