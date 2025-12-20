Loto des aînés ruraux place des arènes Gamarde-les-Bains

Loto des aînés ruraux

place des arènes Salle polyvalente Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

2026-01-12

Loto Bingo, bons d’achat et numéro fétiche.

Vente de sandwichs, boissons chaudes et froides .

place des arènes Salle polyvalente Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 81 38 80

