Loto des Amis de la maison de retraite La Coquille

Loto des Amis de la maison de retraite La Coquille dimanche 15 septembre 2024.

Loto des Amis de la maison de retraite

Espace Culturel La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2024-09-15

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2024-09-15 2025-09-14

Animé par Jean-Marie .

Espace Culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29 michelle.boyer24@orange.fr

English : Loto des Amis de la maison de retraite

German : Loto des Amis de la maison de retraite

Italiano :

Espanol : Loto des Amis de la maison de retraite

L’événement Loto des Amis de la maison de retraite La Coquille a été mis à jour le 2025-08-10 par Isle-Auvézère