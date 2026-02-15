Loto des Amis de l’école de Pompadour Salle polyvalente Arnac-Pompadour

Loto des Amis de l’école de Pompadour

Salle polyvalente Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Loto organisé par les Amis de l’école de Pompadour.

Nombreux lots à gagner séjour Center Parc, machine à café, caddie de courses d’une valeur de 150 €, bons d’achats, loisirs

Partie enfants, partie traditionnelles, partie corse.

Bourriche 2€

Buvette et petite restauration sur place.

Tarifs 5 € le carton, 15 € les 4 cartons, 20 € les 6 cartons. .

Salle polyvalente Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 58 30 amis.ecole.pompadour@gmail.com

English : Loto des Amis de l’école de Pompadour

