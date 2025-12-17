Loto des amis des quilles

Fessenheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

L’association des amis des quilles organise une soirée loto. De nombreux lots de valeur

sont à gagner bons d’achats, trottinette électrique, tablette numérique, barre de son, téléviseur , tireuse à bière, etc. Tirage d’une tombola réservée aux cartons pré-vendus. Petite restauration et pâtisseries.

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 10 74 98

The Friends of Bowling Association organizes a bingo evening. Many valuable prizes

are up for grabs: shopping vouchers, electric scooter, digital tablet, sound bar, TV, beer taps, etc. Raffle reserved for pre-sold boxes. Snacks and pastries.

