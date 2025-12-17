Loto des amis des quilles Fessenheim
Loto des amis des quilles Fessenheim samedi 17 janvier 2026.
Loto des amis des quilles
Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
L’association des amis des quilles organise une soirée loto. De nombreux lots de valeur
sont à gagner bons d’achats, trottinette électrique, tablette numérique, barre de son, téléviseur , tireuse à bière, etc. Tirage d’une tombola réservée aux cartons pré-vendus. Petite restauration et pâtisseries.
L’association des amis des quilles organise une soirée loto. De nombreux lots de valeur et bons d’achats sont à gagner. Tirage d’une tombola réservée aux cartons pré-vendus. Petite restauration et pâtisseries. .
Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 10 74 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Friends of Bowling Association organizes a bingo evening. Many valuable prizes
are up for grabs: shopping vouchers, electric scooter, digital tablet, sound bar, TV, beer taps, etc. Raffle reserved for pre-sold boxes. Snacks and pastries.
L’événement Loto des amis des quilles Fessenheim a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach