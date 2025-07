Loto des amis du vélo Salle polyvalente Châlus

Loto des amis du vélo Salle polyvalente Châlus vendredi 8 août 2025.

Loto des amis du vélo

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Les Amis du Vélo de Châlus organise un Loto à la salle des fêtes L. Aragon de Châlus.

L’ouverture des portes se fera à 19h00, et la soirée commencera à 20h45, animée par Cécile.

Au programme :

– 14 parties à la Landaise, dont une partie spéciale à 1 € le carton avec 3 lots surprise

– Bourriche avec 40 lots, dont un 1er lot Caddie d’une valeur de 100 €

– De nombreux lots à gagner bons d’achat (300 €, 150 €, 80 €, 3×50 €, 4×40 €, 2×30 €, 4×25 €), barnum pliant, plancha, jambons de pays, rosettes corréziennes, batteries de cuisine, ventilateur, vins, apéros, plateau de fromages, saucissons, plantes et bien plus encore.

Tarifs cartons à partir de 1,50 € (plaques de 6, 8, 12 ou 18).

Restauration sandwichs, gâteaux et buvette sur place.

Réservation par SMS (nom, lieu, téléphone, nombre de personnes).

Places réservées jusqu’à 20h15.

Un moment convivial et plein de suspense ! .

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

English : Loto des amis du vélo

German : Loto des amis du vélo

Italiano :

Espanol : Loto des amis du vélo

L’événement Loto des amis du vélo Châlus a été mis à jour le 2025-07-23 par SPL Terres de Limousin