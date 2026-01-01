Loto des amis du vélo Salle polyvalente Châlus

Loto des amis du vélo

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Les Amis du Vélo de Châlus organisent un grand loto convivial animé par Cécile, avec 14 parties à la landaise, une partie spéciale, plusieurs lots surprise et une bourriche richement dotée. De nombreux lots sont à gagner chèques-cadeaux, électroménager, paniers gourmands, produits du terroir, volailles fermières, plateaux apéritifs, fromages, boissons festives et bien d’autres surprises. Une buvette ainsi qu’un espace restauration avec sandwichs et gâteaux permettront de partager un moment chaleureux et festif, placé sous le signe du jeu, de la convivialité et de la bonne humeur.

Réservation par sms (nom lieu numéro de téléphone nombre de personnes). .

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

