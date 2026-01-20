LOTO DES AMIS SALLE DES FÊTES Seysses
LOTO DES AMIS SALLE DES FÊTES Seysses samedi 7 mars 2026.
LOTO DES AMIS
SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez participer et gagner de nombreux lots!
Loto au profit de l’association des Assistantes Maternelles Indépendantes de Seysses. .
SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie amiseysses31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part and win lots of prizes!
L’événement LOTO DES AMIS Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE