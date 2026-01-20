LOTO DES AMIS SALLE DES FÊTES Seysses

LOTO DES AMIS

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses Haute-Garonne

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Venez participer et gagner de nombreux lots!

Loto au profit de l’association des Assistantes Maternelles Indépendantes de Seysses. .

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie amiseysses31@gmail.com

English :

Take part and win lots of prizes!

