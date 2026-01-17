Loto des Amoureux au Mas du Ménage Route D’Arles Saintes-Maries-de-la-Mer

Loto des Amoureux au Mas du Ménage

A 18h00 au Mas de Ménage, Loto des Amoureux.

Organisé par la Confrérie de la Vierge Espérance de Saint Gilles.

A l’occasion de la Saint Valentin, venez nombreux participer au Loto des Amoureux au Mas du Ménage !

Plus de 4000€ de lots (Bons d’achat, caddies garnis, multimédia, électroménagers…) et de nombreuses autres surprises

vous y attendent…

Sur place tapas et buvette, ainsi qu’un final musical.

4€ le carton, 20€les 6 cartons. .

Route D’Arles Mas du Ménage Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At 6:00 pm at Mas de Ménage, Loto des Amoureux.

Organized by the Confrérie de la Vierge Espérance de Saint Gilles.

