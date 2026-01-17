Loto des Amoureux au Mas du Ménage Route D’Arles Saintes-Maries-de-la-Mer
Loto des Amoureux au Mas du Ménage Route D’Arles Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 14 février 2026.
Loto des Amoureux au Mas du Ménage
Samedi 14 février 2026 à partir de 18h. Route D’Arles Mas du Ménage Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
A 18h00 au Mas de Ménage, Loto des Amoureux.
Organisé par la Confrérie de la Vierge Espérance de Saint Gilles.
A l’occasion de la Saint Valentin, venez nombreux participer au Loto des Amoureux au Mas du Ménage !
Plus de 4000€ de lots (Bons d’achat, caddies garnis, multimédia, électroménagers…) et de nombreuses autres surprises
vous y attendent…
Sur place tapas et buvette, ainsi qu’un final musical.
4€ le carton, 20€les 6 cartons. .
Route D’Arles Mas du Ménage Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At 6:00 pm at Mas de Ménage, Loto des Amoureux.
Organized by the Confrérie de la Vierge Espérance de Saint Gilles.
L’événement Loto des Amoureux au Mas du Ménage Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer