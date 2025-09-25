LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS Cadours
LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS Cadours dimanche 15 mars 2026.
LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Les Anciens Combattants de Cadours organisent un loto !
Nous vous attentons nombreux ! .
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr
English :
The Cadours veterans organize a bingo!
German :
Die Veteranen von Cadours organisieren ein Lotto!
Italiano :
I veterani dei Cadours organizzano una tombola!
Espanol :
¡Los veteranos de Cadours organizan un bingo!
