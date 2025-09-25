LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS Cadours

LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS

LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS Cadours dimanche 15 mars 2026.

LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-03-15

Les Anciens Combattants de Cadours organisent un loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Cadours veterans organize a bingo!

German :

Die Veteranen von Cadours organisieren ein Lotto!

Italiano :

I veterani dei Cadours organizzano una tombola!

Espanol :

¡Los veteranos de Cadours organizan un bingo!

L’événement LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS Cadours a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE