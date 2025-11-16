LOTO des Anciens Combattants Rue Du Chanoine Moisan Fuveau

LOTO des Anciens Combattants

Du 16/11/2025 au 25/01/2026 le dimanche à partir de 16h.

Le dimanche 16/11 à 16h

Le dimanche 14/12 à 16h

Le dimanche 25/01 à 16h. Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-11-16 16:00:00

fin : 2026-01-25

2025-11-16

Loto des Anciens Combattants

Le 16 mars à 16h, rendez-vous à la Maison pour Tous pour le Loto des Anciens Combattants. Une après-midi conviviale pour soutenir les anciens combattants et tenter votre chance aux nombreux lots à gagner !

Le dimanche 16mars à 16h, la Maison pour Tous de Fuveau accueillera le Loto des Anciens Combattants. Cet événement est l’occasion de partager un moment convivial tout en soutenant les anciens combattants. De nombreux lots seront mis en jeu pour le plaisir des participants. Venez nombreux tenter votre chance et passer une après-midi de détente et de solidarité. Une belle initiative à ne pas manquer ! .

Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 68 13 87

English :

Loto des Anciens Combattants

On March 16 at 4pm, join us at the Maison pour Tous for the Loto des Anciens Combattants. A convivial afternoon to support our veterans and try your luck at the many prizes up for grabs!

German :

Lotto der Kriegsveteranen

Am 16. März um 16 Uhr findet im Maison pour Tous das Lotto der Kriegsveteranen statt. Ein geselliger Nachmittag, um die Kriegsveteranen zu unterstützen und Ihr Glück bei den zahlreichen Preisen zu versuchen, die es zu gewinnen gibt!

Italiano :

Loto degli antichi combattenti

Il 16 marzo alle ore 16.00, unitevi a noi alla Maison pour Tous per il Loto des Anciens Combattants. Un pomeriggio conviviale per sostenere i nostri veterani e tentare la fortuna con i numerosi premi in palio!

Espanol :

Loto de los Antiguos Combatientes

El 16 de marzo a las 16.00 h, únase a nosotros en la Maison pour Tous para participar en la Loto des Anciens Combattants. Una tarde amistosa para apoyar a nuestros veteranos y probar suerte con los numerosos premios en juego

L’événement LOTO des Anciens Combattants Fuveau a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Fuveau