Loto des Ang’elles Foot Salle Massenet Pont-Salomon
Loto des Ang’elles Foot Salle Massenet Pont-Salomon dimanche 15 février 2026.
Loto des Ang’elles Foot
Salle Massenet 18 rue de la Mairie Pont-Salomon Haute-Loire
Début : 2026-02-15 13:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Loto organisé par l’association Ang’elles Foot.
Ouverture des portes à 13h.
Buvette, confiseries et crêpes sur place.
Salle Massenet 18 rue de la Mairie Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 70 92 69
English :
Loto organized by the Ang’elles Foot association.
Doors open at 1pm.
Refreshments, sweets and crêpes on sale.
L’événement Loto des Ang’elles Foot Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène