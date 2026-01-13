Loto des Ang’elles Foot Salle Massenet Pont-Salomon

Loto des Ang’elles Foot

Salle Massenet 18 rue de la Mairie Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 13:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Loto organisé par l’association Ang’elles Foot.

Ouverture des portes à 13h.

Buvette, confiseries et crêpes sur place.

.

Salle Massenet 18 rue de la Mairie Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 70 92 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the Ang’elles Foot association.

Doors open at 1pm.

Refreshments, sweets and crêpes on sale.

L’événement Loto des Ang’elles Foot Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène