Loto des animaux festif et caritatif maison de quartier de sainte Thérèse Rennes

Loto des animaux festif et caritatif maison de quartier de sainte Thérèse Rennes

Loto des animaux festif et caritatif maison de quartier de sainte Thérèse Rennes dimanche 5 avril 2026.

Loto des animaux festif et caritatif maison de quartier de sainte Thérèse Rennes Dimanche 5 avril, 12h30 Ille-et-Vilaine

Evénement tout public au profit d’un refuge pour animaux

Loto des animaux, Rennes – 5 avril 2026

L’AG Antispéciste de Rennes organise son premier loto caritatif au profit du refuge « Josette et les petites bêtes » (@refuge_josette_et_les_pb), un refuge pour animaux situé près de Rennes qui recueille et offre une nouvelle vie à des animaux rescapés de l’exploitation.
Dimanche 5 avril, ouverture des portes à 12h15, début du loto 13h45
Maison de quartier Sainte-Thérèse – Rennes, Sud Gare

Le but ?
Passer un moment convivial, festif et ouvert à toutes et tous, tout en soutenant une belle action

Au programme :
parties de loto (ou bingo pour les puristes)
nombreux lots à gagner
✨ quelques surprises

Spectacle féerique de chansons contées au cours de l’après-midi assuré par @madfaithandthemany ✨

Buffet salé et sucré sur place à prix libre.
️ 3 € le carton de jeu
Paiement en espèces uniquement (pas de CB)
Envie de passer un dimanche après-midi festif et de gagner des lots supers chouettes (livres, places de cinéma, bons cadeau, œuvres artistiques, menus gratuits, maroquinerie..), venez tenter votre chance et soutenir une belle initiative locale !
Bref, viendez, on va s’amuser ! ✨

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-05T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-05T17:00:00.000+02:00

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maison de quartier de sainte Thérèse 14 rue Jean Boucher 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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