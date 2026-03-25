Loto des animaux festif et caritatif maison de quartier de sainte Thérèse Rennes
Loto des animaux festif et caritatif maison de quartier de sainte Thérèse Rennes dimanche 5 avril 2026.
Loto des animaux festif et caritatif maison de quartier de sainte Thérèse Rennes Dimanche 5 avril, 12h30 Ille-et-Vilaine
Evénement tout public au profit d’un refuge pour animaux
Loto des animaux, Rennes – 5 avril 2026
L’AG Antispéciste de Rennes organise son premier loto caritatif au profit du refuge « Josette et les petites bêtes » (@refuge_josette_et_les_pb), un refuge pour animaux situé près de Rennes qui recueille et offre une nouvelle vie à des animaux rescapés de l’exploitation.
Dimanche 5 avril, ouverture des portes à 12h15, début du loto 13h45
Maison de quartier Sainte-Thérèse – Rennes, Sud Gare
Le but ?
Passer un moment convivial, festif et ouvert à toutes et tous, tout en soutenant une belle action
Au programme :
parties de loto (ou bingo pour les puristes)
nombreux lots à gagner
✨ quelques surprises
Spectacle féerique de chansons contées au cours de l’après-midi assuré par @madfaithandthemany ✨
Buffet salé et sucré sur place à prix libre.
️ 3 € le carton de jeu
Paiement en espèces uniquement (pas de CB)
Envie de passer un dimanche après-midi festif et de gagner des lots supers chouettes (livres, places de cinéma, bons cadeau, œuvres artistiques, menus gratuits, maroquinerie..), venez tenter votre chance et soutenir une belle initiative locale !
Bref, viendez, on va s’amuser ! ✨
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-05T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-05T17:00:00.000+02:00
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maison de quartier de sainte Thérèse 14 rue Jean Boucher 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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