Loto des Argonautes Espace polyvalent Arbois-Duranne Aix-en-Provence

Loto des Argonautes Espace polyvalent Arbois-Duranne Aix-en-Provence samedi 29 novembre 2025.

Loto des Argonautes

Samedi 29 novembre 2025 de 14h à 19h. Espace polyvalent Arbois-Duranne 955 Avenue Léonard de Vinci Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez passer un super moment convivial lors du grand loto des Argonautes.

De nombreux lots à gagner, une ambiance au top et de quoi se régaler sur place.



Tarifs des cartons

À partir de 5€ formules avantageuses disponibles !

Cartons supplémentaires 3€



Famille, amis, supporters… Venez nombreux ! .

Espace polyvalent Arbois-Duranne 955 Avenue Léonard de Vinci Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 89 55 argonautes@argonautes-aix.com

English :

Come and have a great time at the Argonautes lotto.

German :

Verbringen Sie einen tollen, geselligen Moment beim großen Lotto der Argonauten.

Italiano :

Venite a divertirvi al lotto degli Argonauti.

Espanol :

Ven y pásatelo en grande en la lotería Argonauts.

L’événement Loto des Argonautes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence