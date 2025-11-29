Loto des Argonautes Espace polyvalent Arbois-Duranne Aix-en-Provence
Loto des Argonautes Espace polyvalent Arbois-Duranne Aix-en-Provence samedi 29 novembre 2025.
Loto des Argonautes
Samedi 29 novembre 2025 de 14h à 19h. Espace polyvalent Arbois-Duranne 955 Avenue Léonard de Vinci Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Venez passer un super moment convivial lors du grand loto des Argonautes.
De nombreux lots à gagner, une ambiance au top et de quoi se régaler sur place.
Tarifs des cartons
À partir de 5€ formules avantageuses disponibles !
Cartons supplémentaires 3€
Famille, amis, supporters… Venez nombreux ! .
Espace polyvalent Arbois-Duranne 955 Avenue Léonard de Vinci Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 89 55 argonautes@argonautes-aix.com
English :
Come and have a great time at the Argonautes lotto.
German :
Verbringen Sie einen tollen, geselligen Moment beim großen Lotto der Argonauten.
Italiano :
Venite a divertirvi al lotto degli Argonauti.
Espanol :
Ven y pásatelo en grande en la lotería Argonauts.
L’événement Loto des Argonautes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence