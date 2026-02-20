Loto des Artisans et Commerçants à St. Etienne du Grès Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Loto des Artisans et Commerçants à St. Etienne du Grès

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 17h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Grand Loto Annuel des Commerçants & Artisans de Saint-Étienne-du-Grès Préparez-vous pour un moment convivial, plein de suspense et de superbes surprises !

Cette année, notre loto vous réserve des lots exceptionnels pour une valeur totale de plus de 4500€ !

À GAGNER ✨ Un séjour magique à Disney pour 2 adultes et 2 enfants (3 jours 2 nuits) Un week-end à Rome pour 2 adultes Et plein d’autres lots incroyables !

Rendez-vous le dimanche 1 mars à 17H À la salle Pierre Emmanuel

Venez tenter votre chance, partager un moment chaleureux et soutenir les commerçants et artisans de notre village On vous attend nombreux pour une fin de journée festive et pleine de surprises ! .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Annual Lottery for Merchants and Artisans of Saint-Étienne-du-Grès Get ready for a fun-filled event, full of suspense and wonderful surprises!

