Loto des Barbillons Salle communale Barbières

Loto des Barbillons

Salle communale Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association des parents d’élèves de Barbières, les Barbillons, organise pour l’école de Barbières, un loto au cours duquel vous pourrez peut-être remporter de nombreux lots ! Venez nombreux !

.

Salle communale Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 20 78 53 les.barbillons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Barbillons, the Barbières parents’ association, is organizing a bingo for the Barbières school, with a chance to win lots of prizes! Come one, come all!

L’événement Loto des Barbillons Barbières a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme