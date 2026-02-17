Loto des Barbillons Salle communale Barbières
Loto des Barbillons Salle communale Barbières samedi 21 mars 2026.
Loto des Barbillons
Salle communale Grande Rue Barbières Drôme
Début : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
L’association des parents d’élèves de Barbières, les Barbillons, organise pour l’école de Barbières, un loto au cours duquel vous pourrez peut-être remporter de nombreux lots ! Venez nombreux !
Salle communale Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 20 78 53 les.barbillons@gmail.com
English :
Les Barbillons, the Barbières parents’ association, is organizing a bingo for the Barbières school, with a chance to win lots of prizes! Come one, come all!
