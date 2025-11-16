Loto des Chadéquériaux Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Loto des Chadéquériaux Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés dimanche 16 novembre 2025.
Loto des Chadéquériaux
Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Loto organisé par l’Amicale Laïque.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 26 08 35
English :
Loto organized by the Amicale Laïque.
German :
Lotto, organisiert von der Amicale Laïque.
Italiano :
Loto organizzata dall’Amicale Laïque.
Espanol :
Loto organizado por la Amicale Laïque.
L’événement Loto des Chadéquériaux Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-10-13 par Vichy Destinations