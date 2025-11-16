Loto des Chadéquériaux Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Loto des Chadéquériaux

Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Loto organisé par l’Amicale Laïque.

.

Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 26 08 35

English :

Loto organized by the Amicale Laïque.

German :

Lotto, organisiert von der Amicale Laïque.

Italiano :

Loto organizzata dall’Amicale Laïque.

Espanol :

Loto organizado por la Amicale Laïque.

L’événement Loto des Chadéquériaux Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-10-13 par Vichy Destinations