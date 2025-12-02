Loto des Chasseurs du château de La Barben Salle Malacrida Pélissanne

Loto des Chasseurs du château de La Barben

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 15h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Les Chasseurs du château de La Barben organisent leur grand loto venez nombreux pour tenter de gagner le gros lot !

Au programme du loto, 8 parties de 3 quines et cartons plein, et une partie carton plein surprise !



Nombreux lots à gagner.



Buvette et petite restauration disponibles sur place. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 41 29 05

La Barben’s hunters are organising their lottery come one, come all !

L’événement Loto des Chasseurs du château de La Barben Pélissanne a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Massif des Costes