Loto des Chasseurs du château de La Barben Salle Malacrida Pélissanne

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 15h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Les Chasseurs du château de La Barben organisent leur grand loto venez nombreux pour tenter de gagner le gros lot !
Au programme du loto, 8 parties de 3 quines et cartons plein, et une partie carton plein surprise !
Nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration disponibles sur place. .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 41 29 05
English :
La Barben’s hunters are organising their lottery come one, come all !
