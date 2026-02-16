Loto des commerçants Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois
Loto des commerçants Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois dimanche 1 mars 2026.
Hall des Annonciades 46bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : 2.5 EUR
Dimanche 2026-03-01 13:00:00
Nombreux lots à gagner.
Réservations pas sms.
+33 6 23 61 00 21
English:
Many prizes to be won.
Reservations by sms.
