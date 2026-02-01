Loto des commerçants Gymnase des Merises Luxeuil-les-Bains
Loto des commerçants Gymnase des Merises Luxeuil-les-Bains dimanche 22 février 2026.
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-22 13:30:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Réservez vos places et recevez un carton offert.
Buvette et petite restaurations sur place. .
+33 6 18 26 19 96
