LOTO DES COMMERCANTS HALLE AUX MARCHANDS Rieumes
LOTO DES COMMERCANTS HALLE AUX MARCHANDS Rieumes dimanche 1 février 2026.
LOTO DES COMMERCANTS
HALLE AUX MARCHANDS 1 place des marchands Rieumes Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
OUVERTURE DES PORTES À 13H30
Je Consomme à Rieumes vous donne rendez-vous pour un loto à la Halle aux Marchands. 12 .
HALLE AUX MARCHANDS 1 place des marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie jeconsommearieumes31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
DOORS OPEN AT 1:30 P.M
L’événement LOTO DES COMMERCANTS Rieumes a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE