Loto des commerçants Salle des Avrils Saint-Mihiel

Loto des commerçants le dimanche 16 novembre

Espace culturel « les avrils »

Saint Mihiel

Ouverture des portes à 12h30

Début du loto à 14h

Pour réserver 06.74.97.17.89Tout public

Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 74 97 17 89

English :

Loto des commerçants Sunday, November 16

Espace culturel « les avrils

Saint Mihiel

Doors open at 12:30 pm

Lotto starts at 2pm

To reserve: 06.74.97.17.89

German :

Lotto der Händler am Sonntag, den 16. November

Kulturraum « les avrils » (Die Avrils)

Saint Mihiel

Öffnung der Türen um 12.30 Uhr

Beginn des Lottos um 14 Uhr

Um zu reservieren: 06.74.97.17.89

Italiano :

Lotteria dei negozianti domenica 16 novembre

Spazio culturale « les avrils

Saint Mihiel

Apertura porte alle 12.30

Inizio della lotteria alle 14.00

Per prenotazioni: 06.74.97.17.89

Espanol :

Lotería de los comerciantes el domingo 16 de noviembre

Espacio cultural « les avrils

Saint Mihiel

Apertura a las 12h30

La lotería empieza a las 14h

Para reservas: 06.74.97.17.89

