Loto des commerçants Salle des Avrils Saint-Mihiel

Loto des commerçants le dimanche 16 novembre
Espace culturel « les avrils »
Saint Mihiel
Ouverture des portes à 12h30
Début du loto à 14h
Pour réserver 06.74.97.17.89Tout public
.
Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 74 97 17 89
English :
Loto des commerçants Sunday, November 16
Espace culturel « les avrils
Saint Mihiel
Doors open at 12:30 pm
Lotto starts at 2pm
To reserve: 06.74.97.17.89
German :
Lotto der Händler am Sonntag, den 16. November
Kulturraum « les avrils » (Die Avrils)
Saint Mihiel
Öffnung der Türen um 12.30 Uhr
Beginn des Lottos um 14 Uhr
Um zu reservieren: 06.74.97.17.89
Italiano :
Lotteria dei negozianti domenica 16 novembre
Spazio culturale « les avrils
Saint Mihiel
Apertura porte alle 12.30
Inizio della lotteria alle 14.00
Per prenotazioni: 06.74.97.17.89
Espanol :
Lotería de los comerciantes el domingo 16 de noviembre
Espacio cultural « les avrils
Saint Mihiel
Apertura a las 12h30
La lotería empieza a las 14h
Para reservas: 06.74.97.17.89
