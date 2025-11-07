Loto des Eaux Bonnes Eaux-Bonnes

Casino Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 100 EUR

Tarif réduit

Venez jouer et gagner de très beaux lots au casino des Eaux-Bonnes.

Ouverture des portes à 19h30

Limité à 100 places. .

Casino Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

